Sozinha, Carol Portaluppi mostra seu corpaço nas areias de Ipanema

Rio - Carol Portaluppi, de 27 anos, aproveitou a tarde de quarta-feira na praia. A filha do técnico Renato Gaúdo, de 59, esteve nas areias da Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Sozinha, Carol mostrou sua boa forma no local com um biquíni bem pequenininho. O momento de relaxamento aconteceu horas antes do jogo do Flamengo, atual time de seu pai.

