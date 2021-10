Adele anuncia data de estreia do álbum ’30’ - Reprodução

Adele anuncia data de estreia do álbum ’30’Reprodução

Publicado 13/10/2021 20:02 | Atualizado 13/10/2021 20:45

Rio - Depois de encerrar um hiato de seis anos, a cantora Adele anunciou nas suas redes sociais nesta quarta-feira (13), que seu próximo álbum, intitulado 30, chegará às plataformas digitais no dia 19 de novembro. O último disco de estúdio da cantora foi o 25, lançado em 2015.

fotogaleria

"Ao longo do caminho, aprendi muitas verdades sobre mim. Derrubei muitas camadas, mas também me envolvi em novas. Sinto que finalmente encontrei meus sentimentos novamente. Nunca me senti mais em paz na minha vida para finalmente lançar este álbum", disse a cantora.