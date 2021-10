Diretor fez primeira reunião com Tadeu, novo apresentador do BBB - Reprodução/Instagram

Publicado 13/10/2021 19:07

Rio - O BBB 22 já está para começar! Em clique compartilhado nas redes sociais, o diretor de variedades da Globo, Boninho, mostrou parte da reunião com o novo apresentador do programa, Tadeu Schmidt. Na legenda, ele disse: "Vem coisa boa por aí!".



Tadeu foi confirmado como novo apresentador do reality no domingo (10), no 'Fantástico'. Ele irá deixar a vaga para Maju Coutinho. Boninho apareceu no programa dominical para anunciar a novidade.

“Eu vim aqui para falar pra todo mundo que você será o nosso novo apresentador do Big Brother! A gente está muito feliz que você topou essa loucura com a gente, esse fogo no parquinho”, começou o diretor, que continuou perguntando “Como é que vai ser o Tadeu agora, sem os cavalinhos e com a galera nova que está para chegar. Vamos nessa, BBB22! Estamos te esperando com muita alegria. Bora, Tadeu!”, completou.