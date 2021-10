Bruna Biancardi nega existência de perfil em aplicativo de namoro - Reprodução

Publicado 13/10/2021 17:47

Rio - Apontada como affair de Neymar, Brunca Biancardi negou através dos stories do Instagram que tenha perfil em algum aplicativo de namoro. Após um seguidor relatar que viu seu perfil em um desses aplicativos, a influenciadora aproveitou para alertar sobre as contas falsas criadas com seu nome.

"Como recebo algumas mensagens como essa todos os dias, achei importante avisar aqui que eu não estou em nenhum aplicativo de relacionamento. Tomem cuidado, não sou eu!", afirmou.

Após ser vista na lancha do jogador, Bruna Biancardi foi apontada como affair de Neymar. A influenciadora já assistiu aos jogos do craque em Paris e recebe comentários carinhos do camisa 10 em suas fotos nas redes sociais.