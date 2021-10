Jojo Todynho - reprodução do instagram

Jojo Todynhoreprodução do instagram

Publicado 13/10/2021 15:49

fotogaleria

"Eu e baianinho não ficamos mais. Nós não éramos namorados, éramos só ficantes assumidos, então eu não estou mais ficando com ele. Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. Ele é uma pessoa legal, bacana, só que não teve como. O INSS não pagou direito minha aposentadoria, então a 'piranha' está on novamente. Eu tava 'piranha' aposentada, agora não tô mais. A mãe tá mais que on! Alô, mulherada, [ele] tá livre pra vocês", brincou a funkeira.

Vale lembrar que este não foi o primeiro término do ex-casal. Os dois já haviam colocado um ponto final na relação no início de setembro, após a cantora ter descoberto um relacionamento do rapaz com uma manicure, que fez questão de expor o moço na internet pra todo mundo ver.