Julia Faria anuncia o nascimento da filha - reprodução do instagram

Julia Faria anuncia o nascimento da filhareprodução do instagram

Publicado 13/10/2021 14:13

Rio - Julia Faria deu à luz Cora na manhã desta segunda-feira. A bebê é fruto da relação da atriz com o chef Guto Cavanha. Momentos do nascimento da menina foram compartilhados no Instagram. Os cliques foram feitos pela fotógrafa Hanna Rocha.



fotogaleria

"Ela chegou num parto vaginal mágico pra mudar as nossas vidas para sempre! Bem-vinda, minha filha!", escreveu Julia, na legenda.

Vários famosos comemoraram a notícia através dos comentários. "Ah, meu Deus do céu!!!! Titia ama vocês!?", escreveu Thaila Ayala. "Explosão de amoooor", publicou Fernanda Gentil. "Parabéns,Jujuba. Que coisa mais linda e que dia mais f***".