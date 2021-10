Marcello Antony e a esposa renovam votos de casamento - reprodução do instagram

Marcello Antony e a esposa renovam votos de casamentoreprodução do instagram

Publicado 13/10/2021 16:21

Rio - Casados há 11 anos, Marcello Antony e Carolina Antony renovaram os votos de casamento, em um hotel em Évora, em Portugal. A cerimônia, que aconteceu à beira de uma piscina, no pôr do sol, teve a presença do filho do casal, Lorenzo, de 10, os enteados do ator, Lucas e Louis, e alguns amigos.

fotogaleria

"Celebrando juntos esse dia especial de vocês. Renovação de votos", escreveu Fabi Barcellos, amiga dos dois, em uma publicação do Instagram.

Marcello Antony, que mora em Portugal há três anos, também é pai de Francisco e Stephanie, do casamento com a atriz Mônica Torres.