Gabriel Medina com a mulher, Yasmin Brunet. Ao lado, o surfista posa com a mãe, Simone - Reprodução Internet

Publicado 13/10/2021 14:34 | Atualizado 13/10/2021 14:35

Rio - O imbróglio na família Medina continua! Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina, usou o Instagram Stories nesta quarta-feira para fazer um desabafo em meio as polêmicas que circulam a relação entre mãe e filho devido ao casamento com a modelo Yasmin Brunet.

Simone compartilhou registros nos quais aparece ao lado de amigas que a elogiam. "Amiga, estou em paz. Deus vê e ouve tudo e ele não erra. Os homens precisam sustentar sua maldade, mas a justiça de Deus vem para desobstruir toda arma forjada e a última palavra é Dele", começou Simone.

"Devemos andar com pessoas que edificam e não destroem. Pois, no dia da colheita, estaremos juntinhas quando a serôdia chegar. Sabemos qual é a herança dos filhos, isto nos mantém firmes em qualquer situação", continuou a empresária.

Na manhã desta quarta-feira, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, revelou que Yasmin vai processar a sogra, Simone, após ela dizer que possui vídeos íntimos da modelo enquanto era menor de idade. Em mensagem enviada ao filho, Simone relata que recebeu um suposto vídeo íntimo de Yasmin e detalhou o conteúdo. “Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chupeta. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando”, disse ela em ao filho.