Sarah Poncio e os filhosReprodução/Montagem

Publicado 13/10/2021 12:04

Rio - Sarah Poncio apareceu chorando nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira. O motivo? A influenciadora digital postou um vídeo entregando presente de Dia das Crianças para o filho e para a ex-enteada Madalena. Mas, depois da publicação, muitos seguidores especularam que Sarah tivesse ignorado Josué, seu filho adotivo, e tivesse priorizado as outras crianças.

Sarah negou qualquer preferência entre os filhos e se mostrou muito incomodada com os julgamentos. "Quem me acompanha, sabe que eu nunca venho aqui falar nada. Mas hoje foi uma coisa que mexeu muito comigo, que é em relação aos meus filhos. Eu postei o vídeo das crianças, eu tô o final de semana todo sem eles porque eles estao com o pai. Eu fui lá levar presente para eles, postei o vídeo, mas só que as pessoas cismam em ver coisas e me mandar coisas absurdas. Alegar coisas absurdas e que não têm fundamento nenhum. Que mãe ia passar pelo que eu tô passando? De passar por um processo demorado, arriscado, doloroso, se não amasse, se não cuidasse. Pra depois fazer diferença de filho? Eu como mãe, lendo esse tipo de coisa, me fere muito. Quando fala dos meus filhos ou de mim como mãe, é uma coisa que me fere muito", lamentou Sarah nos stories.