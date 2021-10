Sarah Andrade, Gil do Vigor e Juliette Freire - Reprodução/Globo

Sarah Andrade, Gil do Vigor e Juliette Freire

Publicado 13/10/2021 07:34 | Atualizado 13/10/2021 07:43

Rio - Sarah Andrade fez uma afirmação que pegou os telespectadores do "Big Brother Brasil" de surpresa. A brasiliense disse que Gil do Vigor, quarto colocado na competição, ganha mais dinheiro que Juliette Freire, campeã do reality.

“A Ju está investindo em coisas mais a longo prazo, como a carreira de cantora e tal, mas o Gil… Vendo as marcas que ele está se relacionando, os comerciais que ele está fazendo, creio que ele esteja lucrando bem mais que ela neste momento”, disse em entrevista ao podcast Irmãos Dias desta semana.

A consultora de marketing também falou sobre sua vida e revelou que havia recebido uma boa proposta de trabalho antes do reality, mas teve de declinar para participar do programa de TV.

“Ao mesmo tempo em que me inscrevi no 'Big Brother', fui mandando currículos. Tive um processo seletivo, faltando uma semana para entrar no programa, eles me ligaram dizendo que eu tinha passado na entrevista para uma empresa de distribuição de material de construção que atende no país inteiro. Uma vaga para gerência da área de marketing”, revelou.

Nem a própria mãe sabia da proposta de trabalho. “Para minha mãe, acho que se eu contasse, ela me matava. Eu ia ganhar quatro vezes mais do que no meu último emprego. Era uma oportunidade muito boa de trabalho”, completou.