Juliana Paes mostra bastidores de gravação de remake de 'Pantanal' - Reprodução

Juliana Paes mostra bastidores de gravação de remake de 'Pantanal'Reprodução

Publicado 12/10/2021 17:35

Rio - Juliana Paes não descansou neste feriado de 12 de outubro. Parte do elenco do remake de 'Pantanal', da Globo, a atriz acordou cedo para gravar cenas da nova novela. Além do trabalho, Ju mostrou aos seus seguidores, pelo Instagram, um pouco dos bastidores da produção, que incluem uma tenda para testagem de covid-19.

fotogaleria

"Estamos na fazenda, quase prontos para gravar. Estamos com sono? Sim. Estamos animados? Sim também", brincou a atriz que acordou às 5h30 da manhã, mas foi compensada pelo cenário paradisíaco do Pantanal do Mato Grosso do Sul.

No remake, Juliana Paes fará Maria Marruá, mãe de Juma Marruá, protagonista da trama, que será vivida por Alanis Guillen.