Gil do VigorReprodução/Instagram

Publicado 12/10/2021 16:28

Rio - Morando nos Estados Unidos para cursar seu pós-doutorado, Gil do Vigor mostrou um de seus momentos marcantes no "BBB21" para os colegas do curso de inglês. Gilberto usou suas redes sociais, nesta terça-feira (12), para contar que, para completar uma atividade, o pernambucano levou a cena icônica de sua briga com Pocah durante o reality show da TV Globo.

"Estou fazendo curso de inglês e na aula era para falar algumas expressões do seu país, do seu idioma, que não era conhecida de alguma forma, que não faça sentido mesmo no seu idioma. Aí eu falei: 'Não vim do lixo para perder para basculho'. Traduzi em inglês e ensinei para todo mundo em inglês. Eles adoraram", afirmou o ex-brother, sem revelar qual seria a tradução de "basculho" para a língua inglesa.