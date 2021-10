Nanda Costa - Reprodução/Instagram

Nanda CostaReprodução/Instagram

Publicado 12/10/2021 15:39

Rio - Grávida de gêmeas, Nanda Costa não vê a hora de dar à luz suas filhas do casamento com a percussionista Lan Lanh. No oitavo mês de gestação, a atriz confessou, em entrevista recente, que tinha o hábito de assistir vídeos de partos, mas passou a evitar o conteúdo por estar ficando aflita.

“Agora que tá chegando mais perto, já começo a ficar com agonia, ainda mais quando vejo uma cesárea, cortando, abrindo a barriga. Já fico assim: 'Ai meu deus, pode ser eu daqui a pouco'", contou à revista TPM. "Não tô criando nenhuma expectativa, tô vivendo um dia de cada vez, vibrando a cada semana que passa. 'Oba, elas estão mais gordinhas'", relatou a atriz.

Nanda também revelou alguns detalhes sobre o que ela e a esposa planejam para o parto das herdeiras, que foram geradas por inseminação artificial: “Vamos tentar chegar pelo menos em 36 semanas. O ideal é entrar em trabalho de parto. O deadline é por volta das 38. Se entrar em trabalho de parto, tudo certo. Quero o que for melhor pra todo mundo, pra mim, pras meninas, pra Lan – não deve ser fácil estar ali do lado acompanhando. Sem susto, se a gente puder evitar. Tô tranquila nesse lugar, confio muito na equipe”, garantiu.

A atriz afirmou que sua gravidez tem sido tranquila e que tem sentido apenas alguns enjôos. Nanda ainda acrescentou uma característica inusitada de sua gestação ao contar que Lan Lanh compartilhou dos mesmos sintomas, apesar de não estar grávida. “É impressionante porque a Lan teve todos os sintomas. Até parar de menstruar junto. No mesmo mês que a minha menstruação não veio, a dela também não veio”, relatou a artista.

“Ela está entrando no climatério agora. Ficou enjoada comigo, sentiu azia. Quando minha lombar começou a doer, ela travou a lombar. Falei: 'Peraí, Lan, não dá nem pra contar isso, o roteiro fica ruim'”, brincou Nanda Costa.