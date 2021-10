Kylie Jenner divulga nova linha de maquiagens e vira alvo de piadas - Reprodução Internet

Publicado 12/10/2021 15:14 | Atualizado 12/10/2021 15:18

Rio - Kylie Jenner, irmã de Kim Kardashian, entrou no clima do Halloween, comemorado este mês, e está promovendo sua nova coleção de maquiagem inspirada no filme "A Hora do Pesadelo". Ela postou nas redes sociais algumas fotos para divulgar a coleção "Kylie X on Elm Street", mas acabou virando alvo de piadas.

Nas imagens, Kylie aparece coberta de sangue falso. Os fãs relacionaram a imagem com menstruação. "Eu quando estou menstruada", disse uma pessoa. "Quando estou menstruada e espirro", disse outra seguidora. "Mulher, vou te mandar um kit de absorvente", brincou uma terceira pessoa.

Houve também quem afirmasse que Kylie estava no elenco de "Round 6", série da Netflix que virou um fenômeno mundial e que tem muitas mortes sangrentas.