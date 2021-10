Anitta vai à festa de Cardi B - Reprodução Internet

Anitta vai à festa de Cardi BReprodução Internet

Publicado 12/10/2021 14:54 | Atualizado 12/10/2021 14:54

Rio - Anitta foi uma das convidadas da festa de aniversário de Cardi B em Los Angeles. Apesar de fazer presença em um dos eventos mais cobiçados dos EUA, a funkeira chamou a atenção nas redes sociais por outro motivo: o look. Na internet, a roupa da cantora foi comparada à look de academia e ao figurino de Camila Pitanga, como a prostituta Bebel, da novela Paraíso Tropical, de 2007.

"Gente tá igual a Bebel", disse uma seguidora. "Que roupa horrorosa!", criticou outra fã. "O personal da Anitta tem raiva dela, certeza bixo", "Parabéns, tá péssimo", "Tudo bem que a Anita é muito empoderada em tudo que faz. Mas é cada look. Jesus", "Agora sim Anitta representou as meninas do meu bairro. Vestida igual", "A pessoa sai de Honório Gurgel mas Honório não sai dela, essa roupa senhor", "Se não fosse famosa, o look faria referência a uma garota de programa!" e "Plena mas esse look de ginastica tá péssimo" foram alguns dos comentários.



Em compensação, os fãs da cantora defenderam que o look combinava com o tema da festa. "Antes de falarem mal da roupa, esse era o tema da festa", disse uma integrante do fã-clube da cantora. Houve também quem gostasse da roupa por lembrar o estilo de Anitta na adolescência. "Bem FURACÃO 2000, AMO!", escreveu outro seguidor.