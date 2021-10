Andréia Sadi e André Rizek curtem passeio com os filhos gêmeos - Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2021 12:38

Rio - A jornalista Andréia Sadi explodiu o fofurômetro de seus seguidores, nesta terça-feira (12), ao comemorar o primeiro Dia das Crianças de seus filhos, os gêmeos João e Pedro, de 6 meses. Os pequenos são fruto do casamento com o também jornalista André Rizek, do SporTV, que aparece em alguns dos cliques compartilhados pela comentarista de política da GloboNews.

fotogaleria

"Uma mãe adulta , dois bebês, três crianças . Feliz Dia! Viva as crianças, viva nossa senhora Aparecida", declarou a repórter. Nas fotos publicadas, Andréia se diverte com os filhos e o marido. A jornalista chegou a revelar um momento íntimo com a foto em que aparece amamentando um dos gêmeos.

Nos comentários, amigos e fãs se derreteram pela beleza dos pequenos e também elogiaram os pais de primeira viagem. "E viva a mamãe adulta que cuida das crianças", brincou Juliana Rosa, da Band. "Que delicia! Feliz Dia das Crianças para os quatro", desejou uma internauta. "Estão crescendo rápido", ressaltou outra seguidora.

Confira a publicação: