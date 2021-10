Juju Salimeni está em Cancún com seu novo affair - Reprodução Internet

Publicado 12/10/2021 11:16

Rio - Menos de dois meses após o fim de seu namoro com Helisson Dias, com quem ficou por três anos, Juju Salimeni já fez a fila andar. A ex-panicat está curtindo férias em Cancún e postou fotos abraçadinha com seu novo affair, Diogo Basaglia. Conhecido como Basa nas redes sociais, Diogo também ostenta um corpão musculoso e compartilha a vida fitness nas redes sociais, assim como Juju.

fotogaleria

Em foto divulgada nas redes sociais, Diogo aparece com Juju, sem mostrar o rosto da ex-panicat. "O pai tá off. A mãe também", escreveu na legenda da imagem. Recentemente, Juju Salimeni falou sobre o casamento de 14 anos com Felipe Franco, de quem se separou em 2019. "Não adianta dar murro em ponta de faca ou lutar quando o relacionamento já se tornou tóxico para ambos", afirmou.

"Muitas vezes a separação é a melhor escolha em nome da saúde mental do casal. Soltar dói menos do que forçar pra segurar, mas infelizmente esse conhecimento a gente só adquire com maturidade", completou.