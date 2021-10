Ludmilla faz festa em casa e recebe Ronaldinho Gaúcho e Romário - Reprodução Internet

Publicado 12/10/2021 08:34

Rio - Ludmilla fez uma enorme festa para celebrar sua volta ao Brasil neste final de semana. A cantora recebeu amigos e também alguns ex-jogadores de futebol em sua casa. Animada, Ludmilla fez vários vídeos da festa e postou nos Stories, do Instagram.

"Te amo! Já estava com saudade. Que honra te receber na minha casa", escreveu a cantora ao postar uma foto com Ronaldinho Gaúcho. "Preta! Muito obrigado pelo carinho de sempre! Juntos até o final!", disse o ex-jogador, também em postagem no Instagram.

Em outra imagem, a cantora aparece abraçada com Romário. "Meu amigo Baixinho brotou no Fervo da Lud", escreveu Lumdilla na legenda da foto. "Eu e a braba", respondeu Romário.