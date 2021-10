Juliette - Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2021 15:18

Rio - Fãs de Juliette Freire, vencedora do "BBB21", entraram em conflito após receberem a artista em um aeroporto do Rio de Janeiro. As informações são do colunista Leo Dias do Metrópoles. De acordo com a coluna, dois grupos de fãs da Juliette foram a um bar após encontrar com a artista. No local, um mal-entendido ocorreu durante uma participação em um karaokê do bar.

Uma das jovens de um dos grupos começou a cantar enquanto que outra começou a rir. Foi aí que a confusão estourou e todos foram parar na delegacia para esclarecer o que aconteceu , além de serem incluídos em um boletim de ocorrência.



Ainda de acordo com a publicação, a hashtag "#cactosnadelegacia" foi levantada para chamar a atenção de Juliette, que respondeu: “Eita… Que eu vou ter uma conversa séria com vocês”.