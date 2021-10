André Marques posta montagem e fala sobre o Dia Mundial da Obesidade - Reprodução Internet

Publicado 11/10/2021 14:22 | Atualizado 11/10/2021 14:23

Rio - André Marques fez uma postagem sobre o Dia Mundial da Obesidade e Dia Nacional da Prevenção a Obesidade. Ambas as datas são comemoradas nesta segunda-feira. O apresentador divulgou uma montagem em que aparece com mais peso ao lado de uma foto atual, mais magro, e falou sobre as dúvidas que teve antes de passar por uma cirurgia bariátrica.

"Essa montagem é sensacional. Mas agora quero falar um papo sério com vocês. Para quem não sabe hoje é o Dia Mundial da Obesidade e Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Todo dia recebo perguntas por aqui sobre minha cirurgia. Vamos lá. Eu jamais farei apologia à cirurgia bariátrica. Pra mim funcionou super bem, mas cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, cada cabeça é uma cabeça. Não sou daqueles que dá palestrinha ou sermão, mas antes de qualquer decisão procure um bom profissional, cuide muito bem da cuca e tenha em mente que é uma mudança drástica na sua vida", escreveu ele na legenda.



Em seguida, André falou sobre os motivo que o levaram a optar pela cirurgia bariátrica. ""Eu tava diabético, com problemas de saúde e optar pela cirurgia me fez muito bem. E não vou ser hipócrita, tive medo, tive vontade de desistir, desisti, mas no final deu tudo certo. Mas o que eu quero deixar aqui como mensagem a todos que estão nessa luta contra a obesidade é: não desista de você! Faça o que te faz feliz e faça o que o que for melhor para sua saúde. Não caia nessa pilha de ouvir comentários maldosos por aí. É você que vai encarar a luta, é você que vai abrir mão de muitas coisas, é você que realmente importa. Sejam felizes acima de tudo! E isso basta!", finalizou.