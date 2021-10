Sarah Andrade - Reprodução

Publicado 11/10/2021 12:29

Rio - Meses após sair do 'BBB 21', a influenciadora digital Sarah Andrade deu uma entrevista ao Irmãos Dias Podcast e falou um pouco sobre sua vida pós-reality. Durante a entrevista, Sarah foi perguntada sobre sua posição em relação ao episódio entre Rodolffo e João Luiz, onde o sertanejo debocha do cabelo do rapaz. O episódio, que foi considerado como racismo por muitos militantes do movimento negro, foi minimizado por Sarah.

Para ela, por sinal, não houve racismo e o caso tomou uma proporção muito maior do que deveria "sem ter necessidade". Sarah ainda comparou o acontecimento a "uma mulher quebrar uma unha".

"Então, é meio delicado falar desse trem porque eu gosto muito dos dois. Eu olhando de fora, assim. A gente lá de dentro, a gente sabe que a pressão é muito maior. E foi até na semana seguinte depois que eu saí do programa. Mas olhando de fora, eu acho que aconteceu, como a gente falaria em inglês, um over-reacting, acho que saiu um pouquinho... Balançou as estruturas sem ter necessidade. Porque eu não achei que foi feito de maldade, não achei que foi um caso de racismo. Mas eu entendo o outro lado, que ele já tava apanhando demais e por outros motivos muito tempo no jogo e tem uma hora que vai virando bola de neve. Então, qualquer coisinha que aconteça, para você vai virar uma grande coisa. Então às vezes, para uma mulher, quebrar a unha pode ser uma coisa muito grave", disse a ex-BBB.

