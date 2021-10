Paloma Duarte posa com o avô, Lima Duarte, durante reunião de família - Reprodução Internet

Rio - A atriz Paloma Duarte postou no Instagram alguns momentos de lazer ao lado da família, em Indaiatuba, interior de São Paulo. Nas imagens, a artista posa com o avô, o ator Lima Duarte, de 91 anos. "Nós não reuníamos há dois anos! Foi difícil, pandemia, testes, todos negativos (amém), vida! Conseguimos esse dia lindo, direito a almoço divino e tarde cheia de causos e brincadeiras. Monica Maluf, inclusive, vou postar nossa cena de improviso! Amo muito vocês, família. Karina Maluf, a mais gata do clã, tinha que sair cagada (risos)", escreveu Paloma.

A atriz também contou que a reunião aconteceu na casa de Lima Duarte. "Resumão de ontem e efeito contínuo de calor no cuore! Bah! Quanta bagunça a gente faz, a gente é (risos). A trilha (Dez a Dez, de Elymar Santos) foi o 'vô' que determinou pois ele explica: esse é o hino de quando estamos no sítio! (depois ele dubla e morre de rir). Minha family é tão goxtosa, a gente parece tudo criança quando se reúne".

Em breve, Paola e Lima Duarte vão poder ser vistos em cena na novela "Além da Ilusão", da Globo, que vai substituir "Nos Tempos do Imperador". "Te pego em cena", brincou a atriz se referindo ao avô.