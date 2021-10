Bia Bonemer e Fátima Bernardes: parecidas? - Reprodução Internet

Publicado 11/10/2021 09:25

Rio - Fátima Bernardes resolveu fazer uma brincadeira e enganar seus seguidores do Instagram neste domingo. A apresentadora postou uma foto com os cabelos mais claros e ostentando outro corte. "E aí, gostaram do visual novo?", perguntou Fátima.

Muitas pessoas começaram a fazer elogios, mas Bia Bonemer, uma das filhas da apresentadora, acabou com a brincadeira e revelou que era ela que estava no registro. "Vocês são muito parecidas", disse uma seguidora. "Estão lindas e muito parecidas", disse outra pessoa.

Este mês, Fátima Bernardes vai se afastar do "Encontro". A apresentadora ficará fora por quatro semanas por conta de uma cirurgia no ombro.