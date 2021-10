Gil do Vigor - Reprodução

Gil do VigorReprodução

Publicado 10/10/2021 16:54

Rio - Gil do Vigor pode até não ter conseguido o prêmio de R$ 1,5 milhão do 'BBB 21', mas o luxo veio mesmo assim. Morando nos EUA, onde cursa um PHD em Economia, o ex-BBB participou de um ensaio pra lá de refinado. De terno azul e com um champanhe em mãos, Gil brincou com seus seguidores.

fotogaleria

"Câmera : A. Gil: Vou de terninho azul. A Vitória do servo é comprovada quando tem champanhe no ensaio

Fotinhas do vigor especialmente pra vocês, meus amados", escreveu o ex-BBB na legenda.

Nos comentários, os fãs de Gil não deixaram tanto glamour passar batido. "Nossa, que chique!", elogiou um seguidor. "Tá lindo de azul", disse outra fã.

Confira: