Nego do Borel foi visto deixando balada às 9h deste domingoReprodução vídeo

Publicado 10/10/2021 15:28

São Paulo - Após “sumiço” na semana passada e em meio a afirmações de que está com depressão, o cantor Nego do Borel foi visto curtindo noitada no Rio de Janeiro. Ele foi a um evento teste que ocorreu no último sábado (9) em uma balada. Ele foi visto saindo de uma festa chamada Esbórnia aos risos. Ele brincava e interagia com as pessoas.

Em vídeo recebido pelo colunista Leo Dias, do Metropoles, é possível ver o cantor animado. Ele estava com amigos na festa, que reuniu apenas grandes personalidades do Rio com ingressos de R$1.300. O cantor foi visto indo embora às 9h de hoje.

A saidinha aconteceu uma semana após o “sumiço” que gerou preocupação em familiares do cantor. Na última terça-feira, Nego foi encontrado em um motel na Zona Norte do Rio com duas mulheres. Os familiares afirmam que, devido à expulsão de “A Fazenda 13” e ataques nas redes sociais, ele vive uma fase difícil.