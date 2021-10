Nicole Bahls - Reprodução

Nicole BahlsReprodução

Publicado 10/10/2021 13:49

Rio - Nicole Bahls fez seus seguidores caírem na gargalhada, neste sábado (9), ao compartilhar um vídeo em que questiona a aparência de uma planta na horta de seu sítio. A modelo e ex-A Fazenda resolveu cultivar mandioca mas ficou confusa com as folhas que cresceram após o plantio.

"Gente do céu, mandei plantar mandioca e estou achando que plantaram maconha. Olha a folha, parece folha de maconha. Tô passada", conta a ex-panicat em vídeo publicado em seu Twitter. Em seguida, a influenciadora tenta advinhar como a planta teria surgido em sua horta: "Será que algum amigo meu deixou cair sementinha e pegou?"

Em maio deste ano, Nicole viralizou na web com um vídeo em que relata um perrengue com uma muda de plástico . Durante uma semana, a ex-peoa regou e cuidou das Costelas-de-adão que comprou pela internet até perceber que se tratava de uma planta artificial. "Estou passada comigo. Não sei se eu ou meu agricultor que aguou as plantas. Passada que a gente caiu nesta laranjada", brincou na ocasião.