O cantor Leo Chaves, de 45 anos, atualmente se divide entre a carreira solo e palestras pelo país - Reprodução Internet

O cantor Leo Chaves, de 45 anos, atualmente se divide entre a carreira solo e palestras pelo paísReprodução Internet

Publicado 10/10/2021 12:40

Rio - O cantor Leo Chaves, de 45 anos, falou sobre sua crise com o sucesso e sobre a sua luta contra a bebida em entrevista ao canal de André Piunti no YouTube. Leo, que fazia dupla com o irmão, Victor, atualmente se divide entre a carreira solo e as palestras que ministra viajando pelo Brasil. Nesses eventos, ele fala sobre a sua busca por se tornar "uma pessoa normal".

fotogaleria

"Chegamos a um nível de sucesso raro na música sertaneja. Ficou absurdo e voltar a ser uma pessoa normal é um grande desafio. Era algo que eu precisava fazer ou eu ia pirar. Era uma loucura de fato, a gente se escondia. O próprio meio, o contexto artístico, faz com que você se isole num casulo. Quando o artista está assim não consegue nem se encarar no espelho e eu descontava na bebida. Precisava sair daquilo", disse o cantor.

Quando fala em "voltar a vida normal", Leo se refere a se reaproximar da família e ter mais momentos simples ao lado dos filhos. O cantor tem três filhos: Matheus, Antônio e José, frutos do relacionamento com Tatianna Sbrana. Nesse processo, o cantor chegou a tomar atitudes drásticas, como rasgar as roupas que usava nos shows ao lado do irmão.

"Fora do palco, quero descer a escada e ser uma pessoa normal. Essa foi minha virada de chave. Rasguei minhas roupas para desconstruir aquele personagem e protestar contra aquilo. Hoje sou mais solto. Não quero mais ser essa ilusão criada. Minha vida agora é outra", explicou. "As palestras permitiram me aproximar das pessoas, ficar mais íntima delas. Quebrar essa barreira criada pela celebridade", completou.