Tata Werneck e a pequena Clara MariaReprodução/Instagram

Publicado 10/10/2021 15:37

Rio - Tatá Werneck alertou seus seguidores, neste sábado (9), sobre perfis 'fake' no Instagram que compartilham fotos de Clara Maria, sua filha com o ator Rafa Vitti. A apresentadora do "Lady Night" costuma publicar vários cliques do dia a dia da pequena, mas garantiu que não pretender criar um perfil pessoal para a herdeira.

"Jogo dos mil acertos! Não faço Instagram pra criança, parem de fazer fakes dela", pediu a humorista na legenda de um clique tirado por Francisco Vitti, tio de Clara Maria. O apelo foi feito após o surgimento de várias contas dedicadas a postar fotos da pequena, sendo algumas delas seguidas até por famosos.

Nos comentários da publicação, amigos e fãs de Tatá se derreteram pela beleza de Clara Maria, que aparece cercada por bolinhas coloridas no clique compartilhado. "Amo demais", declarou o autor da foto. "Parece capa de álbum", escreveu Daniela Mercury. Enquanto isso, Rafael Vitti preferiu comentar a semelhança entre mãe e filha: "Tua cara nessa foto", escreveu o esposo da atriz.

Confira a publicação: