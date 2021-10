Sasha e João Figueiredo - Reprodução/Montagem

Publicado 10/10/2021 14:16

Rio - Sasha e o marido, o cantor gospel João Figueiredo, estão de férias em Barcelona. Pelas redes sociais, a modelo mostrou um vídeo com bastidores dos passeios com o marido pelos pontos turísticos da cidade. "Um pouquinho do nosso tempo em barcelona", escreveu Sasha na legenda.

Nos comentários da postagem, os fãs do casal elogiaram o passeio. "Lindos, que delícia de viagem", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe vocês", escreveu outra fã.

