Erika Schneider e Fernanda Medrado se reencontram fora de 'A Fazenda'Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2021 13:12

Rio - Após ser eliminada de "A Fazenda 13" , Erika Schneider surpreendeu seus fãs, na madrugada deste domingo (10), ao mostrar o reencontro com Fernanda Medrado, que também esteve no reality rural mas desistiu no início do programa . Nas redes sociais, as ex-peoas lamentaram o fim de suas participações na atração da Record.