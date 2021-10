Gui e Rico detonam bebida da festa de ’A Fazenda’ - Reprodução

Publicado 09/10/2021 08:39

Rio - A festa de "A Fazenda" que aconteceu na noite desta sexta-feira não empolgou muito os peões, que reclamaram da pouca quantidade de bebida disponível. Rico Melquiades e Gui Araújo chegaram a cogitar beber um drinque feito com álcool em gel.

"Põe álcool em gel aqui!", pediu Gui para Rico. "Topa? Eu tomo", respondeu o humorista. "Opa se eu topo", continuou Gui Araújo, que também perguntou se Lary e Marina também topariam. "Eca", respondeu Lary. Em seguida, o Playplus deixou os peões sem áudio para dar fim a conversa.

Mais tarde, Rico e Gui também detonaram a bebida da festa. "É muito ruim isso aqui, velho", disse Gui Araújo. "É péssimo, por isso eu nem bebo", concordou Rico. "Parece água com sal", detonou.

Fazendo as pazes

Também na festa, Rico informou a Tati Quebra Barraco que não pretende mais indicá-la para a roça e fez as pazes com Victor Pecoraro, que jogou iogurte em cima dele. Com isso, ainda não se sabe quem será o novo alvo do humorista para a roça.

"Eu sei que você não se importa se vai pra roça ou não. Escute e não venha brava, pelo amor de Deus, mas não vou pôr você na roça", disse Rico para a Tati, que disse que entende os ataques do humorista como uma facada nas costas.

"Pode botar. Já falei que não queria fazer a prova do lampião pra você. Prefiro uma roça do que dormir na baia. Sempre joguei aqui com argumento de não fazer amizade com ninguém. Você falou pra mim: 'achei que a gente ia se dar bem' e tudo bem", disse a funkeira.

Mais tarde, Victor pediu desculpas a Rico. "Você me perdoa?", perguntou. "Aham, nem... desculpa pelo café também", disse o humorista. "Desculpa de verdade, viu? Me senti muito mal depois, você é gente boa para caramba", afirmou o ator.

Ciúme

Mesmo com pouca bebida, Sthefane Matos bebeu bastante e logo ficou "alegre". Ela se pendurou no pescoço de Bil Araújo e disse estar com ciúme do brother com Mileide Mihaile. "Tô com ciúme de você, tô com ciúme de Mileide. [...] Tô falando sério. [...] Tenho ciúme de você. [...] Eu tô com ciúme de você, Bil. Tô com ciúme de Mileide com você. Você me abandonou", disse a influenciadora. "Em hipótese alguma, jamais. Sou seu amigo, pô", respondeu Bil.