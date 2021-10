João Guilherme e Duda Reis - Reprodução

Publicado 10/10/2021 10:57

Rio - A fila andou em dobro! Após o fim do relacionamento de João Guilherme e Jade Picon e de Duda Reis e Bruno Rudge, os atores estão vivendo um affair. Bem, mais precisamente uma "amizade colorida". Segundo João Guilherme, que é filho do cantor Leonardo, ele e Duda são "amigos que se beijam".

fotogaleria

Em entrevista ao canal do youtuber Matheus Mazzafera, o ator contou que "não está rolando nada demais" e que eles ficaram mais umas duas vezes. A "confissão" veio após os dois serem flagrados juntos, na última semana, aos beijos em uma boate de São Paulo.

Duda, que saiu de um namoro há pouco tempo, e, no começo do ano, teve um término traumático com Nego do Borel, ainda não se pronunciou sobre o novo affair.

Confira a entrevista de João Guilherme: