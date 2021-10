Lexa surge de peruca loura em gravação de vídeo coreografia - Walace Ximenes / Diversão

Lexa surge de peruca loura em gravação de vídeo coreografia

Publicado 10/10/2021 10:14

Rio - A cantora Lexa participou da gravação de uma video coreografia e surpreendeu ao aparecer usando uma peruca loura. A artista revelou que sua próxima música é um Pop com toque de funk, além de ser muito dançante. O lançamento acontecerá na próxima semana.

Na gravação, Lexa usou um shortinho bem curtinho, que deixou parte do bumbum à mostra. Ela também mostrou sua boa forma com um body transparente. "Mais uma vídeo coreografia bafo pra vocês", escreveu Lexa ao postar uma foto dos bastidores no Twitter.