Casamento de Rafa Vitti e Tatá WerneckReprodução

Publicado 09/10/2021 16:46

Rio - Tatá Werneck e Rafa Vitti, conhecidos na internet como os pais de Clara Maria, completaram dois anos de casados. Pelas redes sociais, a humorista comemorou a união com uma postagem bem ao 'estilo Tatá', ou seja, com muita zoeira.

"Fizemos dois anos de casados. Lembrei pq puseram no Twitter. Mas eu não lembrei nem de comprar vestido noiva e casei no sofá com a roupa do corpo. Tao querendo demais (não ia gastar fortuna com festa pra vocês saírem dizendo que a comida tava ruim. Pq e isso que faço quando vou no casamento de vocês) amo tu @rafaavitti p.s: escolhemos os padrinhos certos. Que não se lembram tb #publi", escreveu a humorista.

"Eu lembrei!! Mas esqueci de te lembrar", comentou Rafa Vitti, o marido, no post.

