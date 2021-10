Marília Gabriela recebe a dose de reforço da vacina contra a covid-19 - Reprodução/Instagram

Publicado 09/10/2021 16:46

Rio - Marília Gabriela se juntou aos famosos que tomaram a dose de reforço da vacina contra a covid-19, neste sábado (8). Nas redes sociais, a jornalista de 73 anos compartilhou um clique tirado após receber a terceira dose do imunizante e se divertiu ao relatar uma surpresa que teve ao chegar no posto de vacinação, em São Paulo.

"Deu-se que errei completamente o modelito. Acordei cedinho neste sábado para não pegar muita fila na vacinação. Às 8 horas, cheguei ao Clube Paulistano para minha terceira dose. Estava com roupa de guerra, bem da lixorenta, para me exercitar na volta. Fui dirigindo, com a lembrança de que, sim, poderia ser vacinada sem descer do carro, como da outra vez. Pois não é que hoje não seria assim?", brincou a apresentadora na legenda da publicação.

A loira seguiu contando a situação inusitada e encerrou a postagens com um agradecimento às profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS)."Todo mundo tão elegante, pessoas acertadamente agasalhadas esperando serem chamadas e… Eu. Deu-se que quando chegou minha vez, as maravilhosas profissionais do SUS perdoaram minha deselegância e gentilmente fizeram esse registro de nosso encontro. Muito obrigada, meninas, e viva a ciência, a esperança, a alegria que nos resta em meio às circunstâncias."

