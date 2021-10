Filhas de Giovanna Antonelli completam 11 anos - Reprodução

Publicado 09/10/2021 15:49

Rio - É cada uma... Na noite desta sexta-feira, Sofia e Antônia, filhas gêmeas de Giovanna Antonelli comemoraram 11 anos de vida e celebraram a data com uma festa de aniversário muito incomum. As meninas escolheram 'pés chulezentos' como tema da festa.

Pelas redes sociais, Giovanna mostrou detalhes da decoração que, claro, contou com muitos enfeites de pé, inclusive no topo do bolo. Nas redes sociais, o tema virou motivo de chacota. "Rico é muito estranho", disse um seguidor.

Confira a publicação: