MC Mirella - Reprodução

MC MirellaReprodução

Publicado 09/10/2021 13:49

Rio - MC Mirella usou suas redes sociais, na madrugada deste sábado (8), para desabafar após receber um ataque em Belém, no Pará. Depois de finalizar um show, a funkeira era escoltada por seguranças até o camarim quando uma mulher não identificada jogou uma bebida na direção da ex-A Fazenda. Nervosa, a artista de 23 anos desabafou sobre o ocorrido e lamentou o prejuízo de R$ 400 em seu penteado.

"Demorei para entender o que aconteceu, menina maldosa. Maldosa porque eu não fiz nada para ela. Eu estava passando [pelo baile] sentido camarim, nisso ela foi lá e lascou bebida em mim. Tacou bebida no meu cabelo todinho, paguei R$ 400 para fazer uma escova hoje porque meu cabelo está enorme", contou em seus Stories do Instagram. "Que ódio. Falta de respeito total, porque vai ao show se não gosta do artista, não sei. Não entendo. Falta de noção demais", declarou Mirella.

No Twitter, a funkeira compartilhou um vídeo que mostra o momento exato em que a mulher joga a bebida em seu cabelo. "Quis aparecer, deixa eu ajudar ela", escreveu Mirella na legenda. Pela manhã, a cantora voltou a falar sobre o assunto em seus Stories: "Resultado da tour do cabelo foi um coque, porque virou um negócio que vocês não estão entendendo. Está vindo um cheiro que parece que vomitaram no meu cabelo", reclamou a esposa de Dynho Alves, que está confinado em "A Fazenda 13".