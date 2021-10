Fátima Bernardes posta fotos com namorado, Túlio Gadelha, e filhos em homenagem ao Dia do Nordestino - Reprodução Internet

Fátima Bernardes posta fotos com namorado, Túlio Gadelha, e filhos em homenagem ao Dia do NordestinoReprodução Internet

Publicado 09/10/2021 10:30

Rio - A apresentadora Fátima Bernardes resolveu fazer uma homenagem ao Dia do Nordestino, comemorado nesta sexta-feira, no Instagram. Ela postou várias fotos em que aparece ao lado do namorado, Túlio Gadelha, que é pernambucano, e também ao lado dos filhos, Vinicius Bonemer e Bia Bonemer.

fotogaleria

"Por onde passo, com o Túlio, sozinha ou com meus filhos, me encanto com a cultura e o povo nordestinos. Dos nove estados já estive em seis. Tão diferentes e ao mesmo tempo tão semelhantes na essência e na maneira afetuosa de receber quem chega. Quero conhecer muito mais. #diadonordestino", escreveu Fátima na legenda das imagens.