Rio - Suzana Alves desabafou sobre alguns assuntos ao responder algumas perguntas dos fãs através do Instagram Stories, nesta sexta-feira. A atriz relembrou a fase depressiva. "Um momento difícil foi quando eu estava com depressão e não via perspectiva de vida, não sonhava mais, tinha pensamentos negativos. Quando vivi isso, foi horrível", disse.

Ela ainda contou para um internauta como reagiu a informação de que não poderia ser mãe 'da maneira natural'. "Descobri que não poderia engravidar natural e isso foi muito difícil para mim", contou Suzana, que é casada com o ex-tenista Flávio Saretta. Ela é mãe de Benjamin, de cinco anos.



Famosa pela personagem Tiazinha, que interpretava em um programa de TV, Suzana diz que não se importar com os comentários sobre seu passado. "Meu passado está aí e não deve ser esquecido. Tenho muito orgulho da minha história e do meu passado. Graças a Tiazinha, sou a Suzana que sou hoje. É a mesma pessoa, sempre fui, mas Deus vai ressignificando nossas decisões e maturidade. Não é porque eu não uso a imagem da Tiazinha aqui no meu Instagram, que significa que eu tenha vergonha, que eu nego ou me arrependo. Não tenho vergonha e não me arrependo de coisa nenhuma. Todos nós temos direito de mudar e de evoluir."