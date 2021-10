Gkay e Ingrid Guimarães - Reprodução/Montagem

Publicado 08/10/2021 18:15

Rio - Uma leve treta tomou conta das redes sociais nesta sexta-feira. Isso porque a humorista Gkay postou, em sua conta no Instagram, um vídeo dublando um áudio. Logo após a publicação, no entanto, Ingrid Guimarães fez um comentário na postagem da colega de profissão e chegou a chamar a atenção da jovem.

"Amada, dá o crédito. Esse áudio é da Tati, personagem da Heloisa Périssé", escreveu Ingrid na postagem. Algumas horas depois, o comentário de Ingrid já tinha viralizado. De um lado, fãs da dupla Périssé-Guimarães condenaram o uso créditos do áudio feito por Gkay. Por outro lado, os seguidores de Gkay alegaram que, atualmente, é comum não dar créditos aos áudios no Tik Tok e outras redes sociais.

Mesmo assim, Gkay decidiu dar o crédito a Périssé e chegou a responder o comentário de Ingrid dizendo que não sabia que o material era trabalho da comediante. Poucos minutos depois, no entanto, os comentários da 'treta' foram apagados.

O vídeo com a dublagem, agora com créditos, permanece no ar. Confira: