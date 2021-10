Samara Felippo denuncia caso de racismo envolvendo suas filhas - Reprodução/Instagram

Samara Felippo denuncia caso de racismo envolvendo suas filhasReprodução/Instagram

Publicado 08/10/2021 16:39

Rio - Samara Felippo não escondeu a indignação ao comentar, nesta sexta-feira (8), um caso recente de racismo contra sua filhas em entrevista ao podcast "Pretoteca", da rádio BandNews FM. A atriz de 41 anos falou sobre os ataques que são direcionados a Alícia, de 12 anos, e Lara, 8, suas filhas com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa.

fotogaleria

Na última terça-feira (5), a artista denunciou um perfil do Instagram que enviava mensagens criticando o cabelo das meninas. "Cabelo horrível, bota 'alisante' nisso", escreve a internauta na mensagem exposta por Samara. Durante a conversa com as jornalistas Cynthia Martins e Milena Teixeira, a atriz contou qual foi a sua resposta aos ataques.



"Estou atrás dessa pessoa. Já fiz um B.O. [boletim de ocorrência] e não vou deixar passar! Porque não vão passar!", declarou Samara. "Costumo dizer que a maternidade furou minha bolha branca", afirmou a ex-Malhação que ainda discursou sobre a educação antirracista que trabalha com as filhas. Mãe solteira, a artista relatou o episódio que abriu seus olhos para a consciência de raça que precisava despertar em suas herdeiras.

"A Alícia quis alisar o cabelo dela com 7 anos de idade. Aquilo foi um baque muito grande para mim. Me perguntei o porquê [do desejo da filha] e comecei a minha busca incessante de fazer com que a minha filha se enxergasse. Ela queria alisar o cabelo porque só tinha amigas brancas de cabelo liso", explicou.

"Fui atrás de livros com protagonistas negras, fui atrás de mulheres poderosas, mulheres pretas em cargos relevantes e de poder - blogueiras, cantoras, atrizes, filósofas... Fui mostrando para ela o lugar que essas mulheres ocupavam, que também pertence a ela. Fui trazendo bonecas pretas representativas, para que elas pudessem se ver naquilo", completou a artista.

Confira a entrevista: