Valesca e MC RebeccaDivulgação

Publicado 08/10/2021 16:17

Rio - Valesca Popozuda anunciou sua nova música de trabalho em parceria com a MC Rebecca. O single, que já está disponível em todas as plataformas digitais, se chama “PayPau” e vem acompanhado de videoclipe.

“Eu e a Rebecca sempre tivemos uma ligação muito boa. Queríamos muito fazer um feat e os fãs também nos pediam essa parceria que finalmente deu certo! A música está muito a nossa cara. Mostra a independência da mulher, tá divertida, tem dança e, claro, tem uma malícia como a gente gosta!” revela Valesca.



A canção passeia por várias vertentes dentro do funk, entre elas o funk tradicional e o bregafunk.. “Essa é uma música com compromisso com a dança, com a descontração, com a pista e com a história bem humorada que o funk traz dos duplos sentidos. Em um momento em que ainda passamos por algumas situações machistas no nosso país, essa música traz um bom posicionamento das artistas. É uma inversão de valores do que a gente vê institucionalizado, generalizado na nossa sociedade. A ideia social da música é colocar a mulher nesse lugar de empoderamento e independência” conclui Umberto, um dos compositores da canção.