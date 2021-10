Arlindo Cruz - reprodução de vídeo

Publicado 08/10/2021 15:23

Rio - Arlindo Cruz recebeu a terceira dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira. O momento da imunização foi compartilhado nas redes sociais do sambista.

"O pai tá on, vacinado e com dose de reforço. Sem palavras para descrever esse momento. Viva a ciência! Viva a saúde! Viva o SUS", dizia a legenda do vídeo.

Nos comentários, familiares e fãs comemoraram a notícia. "Que homem. Te amo, meu pai", escreveu Arlindinho. "Boa, Arlindão", destacou um fã. "Viva o SUS. Vida longa, Arlindão", publicou outro internauta.

