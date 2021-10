Jojo Todynho e Márcio Felipe - Reprodução

Publicado 08/10/2021 14:09

Rio - Com namoro recém-assumido, Jojo Todynho rebateu os comentários que recebe de que estaria sustentando seu companheiro, Márcio Felipe. Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, a campeã de "A Fazenda 12" não segurou a língua ao falar sobre o romance com o empresário.

"Pegada violenta que eu gosto! Dominar e ser dominada. (...) Vemos o preconceito no Brasil. Meu boy é um gato, um gostoso e aí estão dizendo que eu estou bancando ele! Olhem para mim e me respeitem. Vagabunda antiga, piranha aposentada. E, se eu quiser bancar, o dinheiro é meu, se quiser eu enfio até no...", disparou a apresentadora do "Jojo Nove e Meia", no Multishow.