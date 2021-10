Waleska Braga e Dudu Braga - Reprodução Internet

Publicado 08/10/2021 09:24 | Atualizado 08/10/2021 09:29

Rio - Waleska Braga, viúva de Dudu Braga, fez uma postagem no Instagram, nesta sexta-feira, lamentando um mês da morte do marido. Filho de Roberto Carlos, Dudu morreu em decorrência de um câncer em setembro deste ano.

"Amor, um mês sem você. Está sendo muito difícil, você sempre foi minha direção! Me sinto sem rumo! Queria não sentir tanta dor! Eu e Lala sentimos muito a sua falta", se referindo a Laura, de 5 anos, filha do casal. Waleska e Dudu Braga ficaram juntos por 17 anos. Além de Laura, o produtor musical também é pai de Giovanna, de 22, e Gianpietro, de 17, frutos de um relacionamento anterior.

Depois de vencer um câncer no pâncreas, em 2019, Dudu foi diagnosticado com câncer no peritôneo em setembro do ano passado. Apesar de estarem juntos há muito tempo, Waleska e Dudu só oficializaram a união 25 dias antes da morte do produtor musical.