Giovanna Lancellotti curte férias em Alagoasreprodução do instagram

Publicado 07/10/2021 21:02

Rio - Giovanna Lancellotti voltou a exibir suas curvas perfeitas em cliques feitos na praia do Patacho, em Alagoas. Com um biquíni rosa, a atriz posou bem descontraída para uma foto e mostrou o corpão sarado. A beldade ainda publicou imagens no 'maior love' com o namorado, Gabriel O. David. "Nem é #tbt. Ufa", brincou ela na legenda.

Os internautas teceram vários elogios a Giovanna através dos comentários. "Bela curvas. Linda demais", "Maravideusa" e o "Amor faz bem" foram alguns deles.