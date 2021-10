Marcella Rica tem o celular furtado em Paris - reprodução do instagram

Publicado 07/10/2021 18:31

Rio - Em Paris, Marcella Rica revelou que passou por um susto. A atriz, que é noiva de Vitoria Strada, teve seu celular roubado durante um passeio no país. "Estou sumida por motivos de roubo de Iphone em Paris. Algumas fotos da viagem perdidas", disse ela, no Instagram.

Marcella, no entanto, tranquilizou seus fãs. "O que importa é que está tudo bem", destacou ela, que avisou: "Assim que tiver com o novo (celular), saio postando tudo sem parar. Quem precisar falar comigo, manda DM."



Roubo no Rio de Janeiro

No fim do mês passado, Vitória Strada foi assaltada no Rio de Janeiro e também teve o celular furtado. "Gente, tô passando aqui para avisar que fui assaltada agora há pouco. Tô bem, graças a Deus não aconteceu nada, sem violência. Com uma arma, que é uma violência pura, mas estou bem. Então, estou sem celular", lamentou a atriz, na época.