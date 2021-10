Paolla Oliveira e seu cachorro, Marley - reprodução do instagram

Publicado 07/10/2021 16:24

Rio- Paolla Oliveira, de 39 anos, encantou os internautas o publicar fotos agarradinha com seu cachorro, Marley, no Instagram, nesta quinta-feira. "Pra quem tava com saudade do Marley", escreveu Paolla na legenda.

Os internautas curtiram as fotos. "Até abraçando o dog é a mais charmosa do mundo!", escreveu um fã. "Cachorro sortudo", brincou outro.