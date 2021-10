Cauã Reymond e Mariana Goldfarb - reprodução do instagram

Cauã Reymond e Mariana Goldfarbreprodução do instagram

Publicado 07/10/2021 14:46

Rio - Mariana Goldfarb e Cauã Reymond vão curtir uns dias de descanso nas Ilhas Maldivas, local queridinho dos famosos. O casal desembarcou no local, nesta quinta-feira. Nas redes sociais, os dois compartilharam as primeiras fotos da viagem."Diário de viagem. Dia 1 sem filtro", escreveu ela, que posou coladinha com o ator, na legenda do álbum.

fotogaleria

Nos comentários, ex-mulher de Cauã, Grazi Massafera falou sobre o destino escolhido por eles. "Esse lugar é o paraíso", destacou. Os internautas ainda enalteceram a beleza dos dois nas fotos através dos comentários. "Chega a doer a vista com tanta beleza e energia", postou um. "É beleza demais", escreveu outro.