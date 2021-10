Claudia Raia e mais famosos prestigiam Murilo Rosa no teatro

Rio - Claudia Raia e o marido, Jarbas Homem de Mello, prestigiaram a estreia do musical "Barnum - O Rei Do Show", no Teatro Opus, em São Paulo, na noite desta quarta-feira. Murilo Rosa e Kiara Sasso são as estrelas do musical e também contaram com o apoio de famosos como Helô Pinheiro, Priscila Fantin, Luiz Fernando Guimarães, Alessandra Maestrini, entre outros.

